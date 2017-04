Ile Maurice: Réinventer le textile

Pour faire front et demeurer compétitifs, les opérateurs envisagent plusieurs options dont une stratégie régionale intégrée. Le textile mauricien est actuellement parmi les plus gros fournisseurs sur le marché américain. Les chiffres de Statistics Mauritius révèlent d'ailleurs que la filière textile représente 57 % des exportations mauriciennes sous l'AGOA... C'est ce que vous retrouverez à la une de Business Magazine ce mercredi 12 avril.

Le modèle d'affaires sur lequel repose la filière est désormais dépassé. Mis en place dans les années '80, il peine à être encore porteur de croissance. Dès lors, différentes propositions ont été faites afin de préserver le dynamisme de l'industrie. Et il faut rappeler que plus de 40 000 emplois sont concernés par le sort de l'industrie textile.

