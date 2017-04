Le ministre de la santé et de l'action sociale, Awa Marie Cole Seck et son homologue de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, ont procédé hier, mardi 11 avril à Dakar, au lancement de la couverture maladie universelle élève (CMUE). Une occasion pour le ministre de la santé et de l'action sociale de se réjouir de cette innovation inscrite dans la Couverture Maladie Universelle (CMU).

Les élèves sénégalais vont désormais bénéficier de la couverture maladie universelle. La décision est officialisée depuis mardi 11 avril à Dakar au courant d'un lancement conjointement présidé par le ministre de la santé et de l'action sociale et celui de l'éducation nationale.

«La couverture maladie universelle élève constitue une des innovations majeures du programme de la couverture maladie universelle», a signalé Awa Marie Cole Seck, ministre de la santé et de l'action sociale.

Elle s'exprimait en marge du lancement officiel du régime d'assurance maladie pour les élèves. La CMU-élève est créée dans le cadre de la CMU (Couverture Maladie Universelle) et du Paquet.

Selon Awa Marie Cole Seck, ce programme permettra à tous les élèves, quelque soit le niveau de revenu de leurs parents, de s'affilier à la mutuelle de santé de son lieu de résidence sur la base d'une contribution annuelle de 1000 FCFA.

«Ceci leur donnera accès à toutes les prestations dans les postes de santé et les centres de santé, à la consultation et aux médicaments dans les hôpitaux», a-t-elle déclaré.

Une CMU test pour les élèves du public

Un plan stratégique de mise en œuvre de la CMU-élève est prévu grâce aux efforts conjoints des deux ministères susmentionnés.

Le première modèle de la CMU pour les élèves est destiné à l'enseignement public. «Pour le moment, ce sont les élèves du secteur public qui sont visés par cette mesure (CMU-élève), mais nous avons l'ambition de toucher tous les enfants du Sénégal, que ça soit ceux du privé, des écoles coraniques, ou des structures d'éducation non formelle», a indiqué Serigne Mbaye Thiam. Il s'agit, dit-il, d'une démarche graduelle d'évaluation d'une première expérience avant de faire l'extension.

«Cette initiative conjointe du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale et de mon département est un exemple de partenariat fondé sur une approche multisectorielle et inclusive», poursuit-il.

Le ministre de l'éducation nationale soutient que cette démarche s'inscrit dans le cadre du Programme d'Amélioration de la Qualité et de l'Equité et de la Transparence dans le Secteur de l'Education et de la Formation (PAQUET).

Il estime que la CMU-élève permettra aux apprenants d'être plus réceptifs aux enseignements apprentissages, de réduire considérablement l'absentéisme et d'améliorer leurs performances à l'école. Toutefois, il a signalé qu'il y a un défi majeur à relever, celui de regrouper la communauté au tour de ce programme.