Sénégal: Lutte - Luc Nicolaï décroche les affiches Balla Gaye 2/Gris Bordeaux et Sa Thies/Boy Niang

L'affiche Balla Gaye 2 -Gris Bordeaux pourrait être signée ce mercredi 12 avril dans les locaux de la TFM. Le promoteur Luc Nicolaï et les managers des deux lutteurs ont raté de peu cette signature hier, mardi 11 avril, à cause de quelques points d'achoppement relevés dans le contrat entre les parties. Par la même occasion, le promoteur mbourois a dévoilé avoir acquis le combat Boy Niang 2 et Sa Thiès. Leur contrat devrait être également paraphé ce vendredi.

Balla Gaye 2-Gris Bordeaux ! Cette alléchante, tant attendue par les amateurs, pourrait se réaliser dès cet après midi. Ou du moins, c'est la volonté clairement exprimée hier, mardi 11 avril, par le promoteur Luc Nicolaï, lors d'une séance d'explications avec quelques reporters sportifs, en présence des managers et avocats des deux lutteurs.

L'information a vite fait le tour de Dakar. Mais au finish, quelques désaccords auraient retardé la signature de l'affiche. Selon l'animateur Lamine Samba : «il y a eu un blocage du côté des deux camps.

Des points d'achoppement ont été relevés dans le contrat». Les parties ont prévu de se retrouver ce mercredi 12 avril à partir de 18 heures, dans les locaux de la TFM pour parapher le contrat.

BOY NIANG-SA THIES EGALEMENT ACQUIS

Luc Nicolaï a aussi fait d'une pierre, deux coups en décrochant selon les mêmes sources le combat entre Boy Niang et Sa Thiès. Cette affiche devrait aussi être signée vendredi selon le Promoteur. A noter tout de même que les dates des combats n'ont pas non plus été communiquées.

Encore les montants. Toutefois, le combat entre les deux jeunes lutteurs de la banlieue dakaroise n'étonne personne.

Alors que le Pikinois (Boy Niang) avait jeté son dévolu sur Balla Gaye 2, ce dernier et son frangin avaient jugé nécessaire qu'il se frotte d'accord au chef de file de l'écurie Double Less, leur Pater et non moins ancien champion de lutte. Ce serait désormais chose faite.