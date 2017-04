«Le procureur de la République a été avisé et les enquêtes se poursuivent», précise le document de la police nationale. Il faut signaler que ces deux nouvelles arrestations viennent s'ajouter à celles déjà effectuées il y a quelques semaines. En effet, des terroristes en relation avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire ont été déjà arrêtés aux Parcelles Assainies et à la gare routière Baux maraichers.

Les mis en cause sont venus de la Turquie où ils logeaient dans un camp de réfugiés recueillant en majorité des Syriens. Cependant, soutient le document envoyé par la Police, «les deux ressortissants marocains, rejetant les faits de terrorisme qui leur sont reprochés, ont déclaré jeter leur dévolu sur notre pays, en raison du calme, de la tranquillité et de sa proximité avec le Maroc».

La capitale sénégalaise serait-elle en passe de devenir un lieu de recrutement et de fréquentation des terroristes ? En tout cas, les récentes arrestations, dont celles de deux Marocains et d'un Nigérian, rapportées par la Police Nationale dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier, mardi 11 avril, peuvent laisser le croire. Ces prises sont venues s'ajouter à d'autres qui avaient déjà été effectuées par les limiers.

