Les organisations non gouvernementales et de la société civile se sont retrouvées pour partager sur le nouveau cadre législatif qui régit leurs interventions et leurs relations avec l'État. Le CONGAD est en tournée d'explication et de partage dans les régions afin d'apporter de l'efficience dans l'action des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile sénégalaise. Ce nouveau cadre a permis une amélioration certaine des relations entre l'État et les acteurs de développement.

Ce travail a démarré par un atelier tenu à Dakar, le mercredi avec les représentants de l'Etat. Au cours des travaux, les acteurs ont planché sur le décret 2015-145 du 4 février 2015.

Selon Amacodou Diouf, président du CONGAD, les rencontres ont pour but de revenir sur les deux années de pratiques d'opérationnalisation de leurs politiques afin de pouvoir échanger et apporter des améliorations, dans l'optique d'avoir plus d'efficience dans le mécanisme. Un mécanisme, certes lourd, mais qui constitue une avancée notoire dans les rapports entre les ONG et l'État.

Les acteurs «l'ont voulu ainsi du fait qu'entre acteurs civilisés ils doivent avoir des normes pour les gérer», a dit le responsable du CONGAD. Amacodou Diouf n'a pas manqué de relever les difficultés qui tournent autour de trois ordres.

D'abord sur le plan institutionnel, notamment avec les procédures pour l'acquisition de l'agrément, «au Sénégal les Organisations qui se réclament non gouvernementales doivent avoir l'agrément de l'État.

Cela passe par une procédure qui requiert la production d'une documentation crédible. Une procédure assez longue et qu'il faut aujourd'hui faire de sorte qu'il y ait une plus grande fluidité».

Le deuxième élément de difficulté repose sur la nécessité d'une production de rapports périodiques au niveau des différentes autorités administratives, du niveau déconcentré au plus haut sommet de l'État.

Un élément qui tient au principe de reddition des comptes et auquel les ONG et les OSC acceptent de se soumettre, même si de l'autre côté cela n'existe à notre niveau nous sommes contraints de procéder ainsi», a soutenu Amacodou Diouf.

L'autre difficulté, c'est la mobilisation des ressources financières dans un contexte de leur raréfaction, «au départ, on disait que les ONG avaient énormément d'argent.

Aujourd'hui nous n'avons plus d'argent alors nous devons fondamentalement faire de sorte que les ONG s'adaptent à la crise financière qui sévit partout en Europe comme ici.

Parce que nos principaux bailleurs de fonds, ce n'est pas l'État du Sénégal. Nous ne recevons aucun centime de l'État du Sénégal, en dehors des fonds financés par le FED.

Mais plus de 90% de nos fonds proviennent des organisations et des fondations étrangères. Par voie de conséquence, il s'agit de développer l'intelligence qui fasse que nous puissions renforcer le mécanisme qui émerge c'est-à-dire le financement de l'État à travers le FED et d'autres entités, en usant de la coopération bilatérale et multilatérale et développer d'autres intelligences pour mobiliser des ressources au niveau des partenaires classiques», a expliqué le président du CONGAD.

Toutefois M. Diouf se réjouit des avancées constatées dans la dimension partenariale entre les ONG et l'État. Des avancées qui tiennent à trois facteurs principalement. Le premier élément relève du facteur institutionnel, avec la codification des rapports entre le CONGAD et l'État à travers le décret.

Le deuxième élément, le partage et les allègements fiscaux accordés par l'État et enfin le troisième élément repose sur les rapports civilisés entre les différentes entités, notamment le dialogue et la concertation à la place des heurts qui teintent les relations entre ONG et État sous d'autres cieux en Afrique.

Ces ateliers, rappelons-le, s'inscrivent dans le cadre d'un projet appuyé par l'UE, en accord avec le gouvernement du Sénégal et qui fait partie d'un programme globale appelé « Programme d'appui aux initiatives citoyennes de la société civile ».

Dans ce cadre, le CONGAD qui pilote un projet portant sur le cadre institutionnel d'intervention, a décidé de monter un projet qui cible particulièrement l'amélioration des actions visant à renforcer le cadre institutionnel d'intervention des ONG. Ce qui est à l'origine de l'atelier de Dakar.

Selon Abdou Khadre Ndiaye, responsable de programme au CONGAD et chargé de piloter ce projet, «cet atelier de partage sur ce décret de 2015 est le premier acte de ce projet, avant 05 autres activités prévues dans les régions, pour rencontrer les acteurs de développement sur le terrain, surtout les ONG ».

Il s'est agi de faire connaitre ce décret aux différentes organisations afin de leur permettre d'en tirer le meilleur profit, en mettant l'accent sur les avantages et en trouvant les moyens de parer aux contraintes qu'il comporte. À côté de ce décret, il y a également un projet de convention qui doit être signée entre les ONG et l'État.

Laquelle convention apporte un certain nombre de compléments pour rendre la relation État/ONG plus apaisée et promouvoir la concertation, étant entendu que les deux parties partagent les mêmes objectifs de développement.