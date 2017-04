Afrique de l'Ouest: Peine de mort en 2016 - 1032 personnes executées, selon Amnesty International

Au moins 1032 personnes ont été exécutées sur 3117 personnes condamnées dans 23 pays en 2016, soit 37% de moins qu'en 2015 où 1634 condamnés à mort ont effectivement subi la sentence. Et la Chine est le pays où l'on exécute le plus de condamnés. Ces informations sont contenues dans le rapport 2016 sur l'utilisation judiciaire de la peine de mort d'Amnesty International publié hier.

En ce qui concerne l'Afrique Subsaharienne, malgré la réduction significative du nombre d'exécutions d'environs 48%, au total 22 ont été exécutées en 2016 contre 43 en 2015.

Toutefois, selon Amnesty International des condamnés à mort ont vu leur peine commuée ou ont bénéficié d'une grâce dans 28 pays et, au moins 60 condamnés ont été innocentés dans neuf pays en 2016.

C'est au minimum le nombre de personnes condamnées à mort qui été exécutées dans 23 pays en 2016, soit 37% de moins qu'en 2015 où 1634 prisonniers ont subi la sentence. En excluant la Chine qui a exécuté plus de personnes dans le monde.

Amnesty International qui a rendu public hier, mardi 11 mars, son rapport sur l'utilisation judiciaire de la peine de mort pour la période allant de janvier à décembre 2016.

Lors d'une conférence de presse organisée à cet effet dans les locaux du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty international, le directeur régional Alioune Tine, son adjointe Samira Daoud et le chargé de la campagne en Afrique de l'Ouest sont revenu en long et en large sur ce rapport.

En outre Amnesty International a enregistré 3117 condamnations à des peines de mort dans 55 pays en 2016, un chiffre en hausse par rapport à 2015.

Selon les informations dont dispose Amnesty, des condamnés à mort ont vu leur peine commuée ou ont bénéficié d'une grâce dans 28 pays et au moins 60 condamnés ont été innocentés dans neuf pays en 2016.

A en croire Alioune Tine, ces chiffres sont des minimas puisqu'en Chine, le pays qui caracole en tête de par son nombre très élevé d'exécutions par rapport au reste du monde, les informations sur la peine de mort demeurent secrètent.

Ici, les autorités ont élaborés un système pour garder secret l'ampleur des exécutions dans le pays, alors qu'elles ne cessent d'affirmer avoir accompli des progrès quant à la transparence en matière judiciaire.

Dans ses recherches Amnesty a retrouvé dans bon nombres d'articles publiés dans les médias des informations faisant état de 931 exécutions de condamnés entre 2014 et 2016, ce qui ne représente qu'une fraction du nombre total d'exécutions en Chine, mais 85 d'entre elles seulement figurent dans la base de données.

Et quid des pays comme l'Arabie Saoudite, et l'Iran où peu d'informations son fournies sur la question également ?

De même, pour 2016, il n'existe que très peu d'informations, voire aucune, sur certains pays, en particulier la Corée du Nord, le Laos, la Syrie et le Yémen du fait de pratiques restrictives ou d'une situation de conflit, ou les deux raisons.

Par ailleurs, pour la première fois depuis 2006, les Etats-Unis ne font pas partie des cinq (5) pays ayant exécuté le plus grand nombre de condamnés. Le nombre d'exécutions, 20 recensées en 2016, est le plus faible depuis 1991.

Et, ce chiffre est à moitié moins élevé que celui de 1996, et presque cinq (5) fois plus faible que celui de 1999. Le nombre d'exécutions baisse chaque année depuis 2009, à l'exception de 2012 où il est resté identique.

Comme les années précédentes, les informations proviennent des différentes sources telles que les données officielles, les renseignements fournis par des condamnés à mort et leurs familles ou représentants, les rapports des autres organisations de la société civile et autres informations parues dans les médias.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE : 22 exécutions enregistrées en 2016 contre 43 en 2015

En l'Afrique Subsaharienne, en tout 22 exécutions, dont 14 en Somalie, ont été enregistrées en 2016 contre 43 en 2015.

Donc l'année 2016 a été marquée par une évolution contrastée en matière de recours à la peine de mort. La bonne nouvelle, pour Amnesty, c'est la réduction significative du nombre d'exécutions menées dans cette partie du monde à environs 48%.

Par contre le nombre de condamnations à mort prononcées a nettement augmenté, passant de 443 en 2015 à, au moins, 1086 en 2016.

Cette hausse s'explique en grande partie par une forte augmentation au Nigéria où les tribunaux ont prononcé 527 condamnations à mort, le nombre le plus élève en Afrique.

Donc le Nigéria est la tache noire avec un accroissement considérable de 145% du nombre de condamnations à mort prononcées dans la région.

Cette augmentation est grande partie attribuable à la hausse importante observée au Nigeria ou les tribunaux ont prononcé 527 condamnations a mort le nombre le plus élève en Afrique.

A l'heure actuelle, 19 pays de la région ont aboli la peine pour tous les crimes. Cependant malgré des avancées notoires enregistrées dans la région l'année dernière, la reprise des exécutions par le Nigeria et le Botswana, deux pays qui n'ont pas connu d'exécution depuis 2013, constitue un mauvais signal.

Le Botswana a exécuté une personne en 2016. Et, en décembre, dans l'Etat d'Edo au Nigeria, 3 personnes ont été exécutées, une première depuis 2013.

Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin qui a aboli la peine de mort et la Guinée pour les crimes de droit commun ne font que confirmer la tendance positive notée en 2015 où deux pays du continent, Madagascar et la République du Congo avait également aboli la peine de mort.

Du coup on a une abolition régulière et prometteuse, sur ce l'Amnesty avait commencé à faire une campagne au niveau mondial et a défendre l'abolition de le peine de mort aucun pays d'Afrique subsaharienne n'avait aboli la peine de mort.