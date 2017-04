Cote d'Ivoire: Coopération militaire - 14 militaires des FACI honorés par la France

L'AS Tanda et l'Asec Mimosas ont réalisé des pas tout aussi importants vers la phase de poules de la Coupe… Plus »

« C'est l'occasion pour nous de témoigner toute notre gratitude à la France pour l'immense honneur qui nous est fait. C'est avec une satisfaction doublée d'une profonde humilité que nous acceptons ces médailles que nous arborerons avec fierté. Mais, il serait aussi maladroit de ne pas rappeler l'esprit de franche collaboration et de fraternité d'armes qui a toujours prévalu entre nos frères français et nous, dans le cadre de leurs missions », a-t-il précisé.

Poursuivant, il a exhorté les militaires ivoiriens à plus d'efforts pour rendre l'armée ivoirienne plus professionnelle. « La Côte d'Ivoire a encore beaucoup à faire pour atteindre les standards de l'armée moderne à laquelle, elle aspire », a-t-il fait savoir. Avant de décerner, au nom du ministre français de la Défense, la médaille de Bronze de la Défense nationale française aux 14 personnels des Faci.

