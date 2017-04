Guinée/Maroc: Coupe CAF - Horoya AC / Objectif, se qualifier pour la phase de poules

Quant aux joueurs, si on passe ce cap, ils entreront dans l'histoire du football guinéen et atteindront un sommet de leur carrière de footballeur ».

La qualification est tout à fait possible, nous avons travaillé en ce sens. Maintenant, ce que je privilégie c'est d'aider mes joueurs pour qu'ils soient forts dans la tête et solidaires sur le terrain, pour garder cet avantage ou faire encore beaucoup mieux », a confié Victor Zvunka l'entraineur du club de la banlieue de Conakry, sur le site officiel du club.

« Chaque entraîneur veut faire un résultat dans une compétition. Côté Horoya, notre objectif est de se qualifier pour la phase de poules. Naturellement, après notre victoire de l'aller, on peut se contenter d'un match nul, car le plus important c'est d'être au prochain tour.

En particulier, l'équipe de Matam tient à vaincre le signe indien qui empêche les équipes guinéennes de se hisser au niveau des phases de poule des compétitions africaines. Et dans cette optique, les rouge et blanc ont pris une sérieuse option en s'imposant 2-0 lors du match aller.

