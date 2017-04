Algérie/Tanzanie: Coupe CAF - Le MC Alger veut exploiter les faiblesses des Young Africans

Après avoir trébucher face aux Young Africans (1-0), samedi dernier en match aller des 16es de finale (bis) de la Coupe CAF, le MC Alger compte bien obtenir la qualification à la phase des poules de la compétition sur ses terres. Avec à cette courte défaite, le MC Alger conserve ses chances intactes de passer à la phase de poule.

Pour se faire, les protégés de Kamel Mouassa doivent dans un premier temps remonter leur petit retard et par la suite marquer autant de buts possibles pour parer à toute mauvaise surprise.

« C'était une rencontre difficile dans la mesure où on a joué face à une bonne équipe. On aurait pu revenir avec un meilleur résultat, si on avait évolué dans d'autres conditions, car en plus de l'humidité, il y avait l'état du terrain qui nous a pénalisés, a confié le joueur du MC Alger, Derrardja, dans des propos relayés par Le Buteur.

Il était un peu difficile pour nous de poser le jeu sur un terrain pareil, mais cela ne nous a pas empêchés de nous créer des occasions de scorer qu'on a malheureusement manquées.

Samedi prochain, on va jouer sur notre stade et dans de meilleures conditions climatiques, ce qui nous permettra de renverser la vapeur, a-t-il ajouté. On essayera de profiter de cette faiblesse pour marquer les deux buts qu'il nous faut. Je suis persuadé que sur une bonne pelouse comme celle du 5-Juillet, on saura faire la différence. »

Alors les demi-finales de la Coupe d'Algérie se profilent à l'horizon pour le Mouloudia Club d'Alger, Derrardja préfère quant à lui se concentrer sur cette manche retour de la Coupe CAF.

« Nous les joueurs sommes concentrés sur notre match retour de Coupe d'Afrique. Il est vrai qu'on ne peut s'empêcher de penser à ce rendez-vous qui est aussi important pour nous.

Nous sommes à une marche de la finale de la Coupe d'Algérie, mais nous essayons de nous focaliser uniquement sur notre rencontre de ce samedi. Je lance un appel à nos supporters pour qu'ils se déplacent en grand nombre samedi prochain, car nous avons besoin d'eux pour nous aider à nous qualifier à la phase de poules. »

Cette manche retour des 16es de finale (bis) de la Coupe CAF est programmée pour le samedi 15 avril au stade du 5 Juillet d'Alger. Elle sera dirigée par un trio arbitral guinéen conduit par Yakhouba Keita.