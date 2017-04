Sénégal: Cinéma et audiovisuel - 92 cartes professionnelles délivrées aux acteurs

"Les données sont sécurisées sur les serveurs de base de GS1 Sénégal. Elles sont normées sur le plan international. Et le plus important, au-delà de la sécurité, c'est la traçabilité des cartes", a assuré Amadou Sow, un représentant de GS1 Sénégal.

"Je suis très heureux de l'adhésion des professionnels du cinéma et l'audiovisuel, tous âges et toutes expériences confondus, à la commission chargée de cette carte professionnelle, qui a connu un véritable engouement dès sa mise en place", s'est réjoui Mbagnick Ndiaye.

Les réalisateurs Cheikh Ngaïdo Ba, Ben Diogoye Bèye, Coumba Sarr, Nicolas Sawalo Cissé, et le chef machiniste Arona Camara, ont reçu leur carte des mains du ministre de la Culture et de la Communication.

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a remis mardi, à titre posthume, des cartes à des professionnels du cinéma aujourd'hui décédés, dont Ousmane Sembène, Paulin Soumano Vieyra, Djibril Diop Mambéty, Cheikh Tidiane Diop, Khady Sylla, Samba Sarr et Thierno Faty Sow.

Pour obtenir la carte professionnelle du cinéma, le requérant doit être de nationalité sénégalaise, avoir une formation académique et professionnelle, prouver "la pertinence de ses diplômes" et avoir été sélectionné pour une participation à des festivals, a rappelé M. Gano.

Il s'exprimait lors de la remise de financements aux bénéficiaires du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), pour la gestion 2016, à la Maison de la culture Douta-Seck, en présence du ministre de la Culture et de la Communication.

"Au total, 149 dossiers ont été reçus par la commission. Il y a 59 dossiers concernant la réalisation, 21 pour la production et la régie, 14 pour les professionnels de l'image, 10 pour ceux du son, autant de dossiers pour le montage, 4 pour la machinerie, 7 pour la distribution et l'exploitation, autant pour l'infographisme et le multimédia, et 17 dossiers pour d'autres métiers du cinéma", a précisé M. Gano.

