Afrique: Espace Ohada - Publication d'une nouvelle Plaquette Système comptable

Notons que cette innovation repose sur un certain nombre de principes, à savoir l'approche bilancielle, avec une priorité du bilan sur le compte de résultat ; la primauté de la substance sur la forme ; le principe de neutralité et de prudence ; la valorisation à la juste valeur des actifs et des passifs ; la priorité accordée à la vision de l'investisseur...

Les organisations et entreprises de l'espace Ohada sont invitées à s'adapter aux nouvelles normes IFRS dès 2018. « L'obligation faite aux entités inscrites à une bourse des valeurs ou faisant appel public à l'épargne, de produire en sus de leurs états financiers individuels en normes Syscohada ou selon le référentiel comptable spécifique à leurs activités, des états financiers en IFRS afin de garantir la qualité et la comparabilité des données produites », insistait les ministres des 17 Etats membres dans leur communiqué final.

Les normes comptables IFRS mises en place en 2005 par le bureau des standards comptables internationaux consistent à instaurer un modèle comptable harmonisé, afin de favoriser les échanges internationaux et la gestion des groupes transnationaux ; de nombreuses sociétés disposent de filiales à l'étranger et doivent déterminer un résultat consolidé.

Les Etats membres sont dotés d'un référentiel comptable IFRS (International financial reporting stardards); le Conseil des ministres a alors confié au Cabinet SGF la charge de concevoir une Plaquette Syscohada, contenant des comptes annuels, un détail des comptes et une liasse fiscale. La Plaquette permet de présenter les comptes de façon soignée avec des en-têtes, un sommaire, des intercalaires.

La nouvelle Plaquette Système comptable Ohada (Syscohada) qui vient d'être publiée, comporte la liste des comptes, les nouveaux formats des états financiers et les tableaux de correspondance postes et comptes des entreprises. Recommandé lors de la dernière session du Conseil des ministres de l'Ohada tenue fin janvier 2017, à Brazzaville, cet outil comptable est destiné aux entreprises de l'espace Ohada.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.