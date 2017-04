Guinée: Labé - Deux mineurs tués dans accident fait de circulation

« tous les deux ont des traumas crâniens, le premier Thierno Abdoulaye Sow 16 ans a eu un trauma crânien avec un broiement de la cage pariétal, le second Ousmane Diallo 17 ans a reçu un trauma crânio cervical avec fracture de C3 C4 et C5 donc chez lui il y a eu mort immédiate c'est le premier même décédé.

Les victimes ont été transportés à l'hôpital pour l'un il était déjà trop tard et le second dont le crâne était ouvert aussi rendra l'âme les minutes d'après le légiste Amadou Mouctar Diallo qui s'est penché sur les corps est au rapport :

« un camion venait de Tata et s'apprêtait à prendre la grande route, un autre venait du camp c'est à dire du sens inverse mais a attendu que son vis à vis termine sa manœuvre obligeant tous les conducteurs de taxis motos à patienter c'est là que les victimes qui venaient qui étaient trois sur une moto de la ville ont refusé d'attendre et en zigzaguant ils ont perdu l'équilibre et sont tombés deux d'entre eux ont eu le crâne ouvert et le troisième à une fracture à la cuisse. »

