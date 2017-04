Mali: Coris Bank lisse la société des mines de Komana pour 37 milliards de fcfa de convention de prêt

La méga banque poursuit et consolide son activité de financement au secteur privé et étatique. Via sa filiale malienne, une ligne de prêt vient d'être mise au profit de la Société des Mines de Komana.

C'était au cours d'une cérémonie solennelle à Azalai Hôtel Salam en présence du Secrétaire Général du ministère malien des mines, Lamine Alexis Dembele et du Président Directeur Général du Groupe Coris, Idrissa Nassa, renseigne Ecodafrik, parcouru ce jour par Confidentiel Afrique

Hormis les lignes de financement dédiées aux particuliers, la banque Coris Bank International depuis sa création accorde beaucoup d'intérêts au financement des PME/PMI en particulier et du secteur privé en général. C'est donc motivé d'une telle vision que le Groupe Coris à travers sa filiale malienne a débloqué 37 milliards de F CFA pour la construction de la mine de Komana au Mali et son projet Yanfolila.

Une première au Mali, de l'avis de la Directrice générale de la CBI Mali, Aissata Koné Sidibe.

Confiance de Coris Bank Mali auprès de l'état

D'après la directrice générale Coris Bank Mali, cette convention traduit la confiance de la banque en l'économie Malienne et aux autorités. Elle favorisera également le renforcement des relations avec la Hummingbird à travers sa filiale, la Société des Mines de Komana. Ce financement contribuera à faire croître les interventions de la CBI au profit de l'économie malienne en général et du secteur minier en particulier s'est réjoui la première responsable de la banque au Mali.

La Société des Mines de Komana intervient dans l'exploitation aurifère au Mali, troisième pays producteur d'or en Afrique. Fière d'une expérience de 25 ans en gestion dont 20 ans dans l'industrie minière, la société détient le permis d'exploitation de Komana contenant le projet aurifère Yanfolila. Pour le Directeur général de la SMK, Saïdou Ide, le financement est empreint de l'attachement de son institution à travailler avec les institutions financières locales au détriment de celles étrangères. Toute chose qui donne de l'espoir de voir un nouvel air pour l'implication des banques nationales au financement des projets miniers.

La volonté minière du Mali est largement confirmée par le vaste inventaire géologique entrepris par les différents gouvernements depuis 1960. La présente convention constitue un acte capital dans le domaine du financement minier au Mali a signifié le Secrétaire Général du ministère malien en charge des mines. En effet, le projet de Yanfolila permettra une augmentation de production d'or estimée à 3 ,7 tonnes d'or brut par an, avec des apports substantiels au budget de l'Etat en termes de dividende, d'impôts et taxes, et créera des emplois directs d'environ 400 personnes sans oublier ceux indirectes. En tous cas, M. Dembele a fait remarquer que cette convention est la preuve que le financement minier peut être assuré par les banques et institutions financières nationales pour un développement de l'économie locale.

Au Mali, le Groupe Coris via la Holding Internationale et ses filiales a mobilisé l'intégralité du financement du projet hôtelier Sheraton Bamako, un établissement hôtelier 5 étoiles à hauteur de 38 millions d'euros. Le Groupe a aussi accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique d'habitat pour la construction de nouveaux logements sociaux avec une participation à la réalisation de 3100 logements à N'Tabacoro. La CBI Mali a exécuté en 2015, une facilitation de l'accès au financement des PME/PMI artisanales au Mali en partenariat avec la direction du FDE.

Coris Bank International est présente au Mali depuis 2014. Depuis lors elle a toujours affiché sa volonté de faire de « La Banque Autrement ». La banque investie dans le financement de l'économie malienne à travers des actions fortes qui traduisent sa confiance en l'avenir du pays.