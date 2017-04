Togo: Les enfants se prononcent sur les questions environnementales

Eduquer les adultes et les jeunes par les jeunes, objectif du FAJ (Festival des Arts et Jeunesse). C'est un festival à thème qui se a lieu du 10 au 14 avril et auquel prennent part 27 participants retenus par le jury sur les 42 inscrits. Le festival est constitué de concours de dessins et d'arts oratoires (slam et poésies), d'expositions et d'une grande soirée de récompense qui aura lieu le samedi 15 avril prochain.

Le FAJ, qui est à sa toute première édition cette année, est destiné aux enfants et aux jeunes des cours primaires et secondaires, notamment ceux âgés de 8 à 16 ans. Une édition qui est axée autour du thème « Jeunesse et protection de l'environnement ».

« La nature créative, expressive et éducative des enfants se retrouvent dans le dessin, les contes et la poésie associée au slam », soulignent les organisateurs. Et le festival, ont-ils poursuivi, vient permettre aux enfants de faire découvrir au grand public leur génie créateur à travers plusieurs activités de compétition et de valorisation ».

Et par rapport au thème choisi, « il est assez évocateur dan la meure où les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont la relève de demain et qu'il est important qu'ils s'imprègnent des fléaux écologiques qui minent notre planète », ont ajouté les organisateurs.

L Festival des Arts et Jeunesse (FAJ) est initiative de la structur « Lucioles Réalisation » avec le concours du Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique. Les activités on lieu au Centre Culturel « Fil Bleu Aréma » à Adidogomé.