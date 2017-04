Cameroun: Le groupe JUMIA unit ses principales plateformes

Jumia et JumiaMarket ont le plaisir de vous annoncer l'accomplissement de l'intégration de leurs plateformes ; laquelle a pris effet le 03 avril 2017.

Jumiaa été lancé au Cameroun en Juillet 2014 et a bâti sa force à travers l'acquisition de marques fortes telles queHisense, LG, Moulinex ou Zara, accentuant ainsi des habitudes d'achat auprès de ses clients camerounais. JumiaMarket, créé en février 2014, a permis à des vendeurs et à des acheteurs d'échanger via une plateforme sécurisée, bâtissant sa force sur une large gamme de produits aux prix abordables.

A partir de 750 F cfa

Après trois années concentrées à bâtir leurs marchés respectifs, ces deux entreprises sont suffisamment matures pour combiner leurs forces et devenir le numéro un des sites de e-commerce au Cameroun.

La nouvelle plateforme issue de cette intégration se nommera Jumia, avec son siège à Douala au Cameroun. C'est donc une croissance à long terme avec une histoire à forte valeur ajoutée qui deviendra l'incontestable leader du e-commerce au Cameroun avec plus de 2000 marques internationales, 6000 vendeurs locaux et 15000 produits disponibles à partir de 750 FCFA.

Achat simplifié

Jumia aspire à attirer 2 millions de visiteurs mensuels sur sa nouvelle plateforme intégrée, 3000 vendeurs de plus et 500 marques de plus avant la fin de l'année 2017.

Jumia vise à accroître le nombre de ses pick-ups stations (PUS) de 100 actuellement à 200afin de s'étendre et de desservir davantage le territoire camerounais, et améliorer l'expérience client. Jumia couvre déjà 180 villes et localités.

Pour les clients, cette intégration se traduit par une expérience d'achat simplifiée, afin de leur pourvoir plus de marques, de vendeurs et de produits sous une enseigne unique. De plus, la plateforme sera pleinement bilingue pour les communautés anglophones et francophones.