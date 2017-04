Mauritanie: Inauguration de la Société Mauritanienne d'Automobile et d'Equipements

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould-Abdallah a été investi… Plus »

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, du wali de Nouakchott ouest et de plusieurs hommes d'affaires.

Le directeur de MAN en Afrique du nord, de l'ouest et du centre a, quant à lui, précisé que l'inauguration de cette infrastructure constituera un appui important à l'économie mauritanienne et permettra de rapprocher les services de MAN de ses clients en Mauritanie.

Il a ensuite indiqué que le l'équipe de la SMA restera en permanence mobilisée, soucieuse d'être toujours à l'écoute du marché et résolue à offrir le meilleur des services aux clients de manière professionnelle, ciblée et personnalisée, avant de remercier tous ceux qui ont contribué à l'ouverture de cet établissement, en particulier la société allemande MAN.

Ould Raghani a noté que la société MAN, qui est déjà bien connue dans le pays, est dotée d'une expérience avérée de plus de cent ans dans le domaine des camions et bus.

Il a par la suite ajouté que la SMA, qui est une société à capitaux privés nationaux, a été créée récemment avec un capital de plus de 350 millions de dollars, ajoutant que la Mauritanie, sous la direction de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, a connu depuis quelques années un boom dans le domaine minier et un développement fulgurant dans celui des infrastructures.

La ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naha Mint Hamdy Ould Moukness, accompagnée du ministre de l'équipement et des transports, M. Seyidna Aly Ould Mohamed Khouna, a procédé, mardi à Nouakchott, à l'inauguration de la Société Mauritanienne d'Automobile et d'Equipements (SMA), représentant exclusif de MAN Truck & Bus en Mauritanie.

