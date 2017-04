Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould-Abdallah a été investi mardi à Nouakchott, dans sa mission effective de président de la commission africaine sectorielle chargée de la décentralisation et de la gouvernance locale, relevant de la commission technique spécialisée N° 8 de l'Union Africaine, succédant au ministre béninois de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Barnaby Zinsou Dasikla, lequel, a été élu, président du nouveau bureau de la commission technique spécialisée N° 8.

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le nouveau président de la commission a exprimé la gratitude de la Mauritanie aux représentants des États membres de l'UA participants à la deuxième session ordinaire de la commission technique spécialisée de l'organisation sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, pour avoir porté leur choix sur lui, pour présider la commission technique spécialisée N° 8 de l'organisation panafricaine.

« Le renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale font parties des priorités de la politique du gouvernement mauritanien depuis trois décennies, après l'émission de ordonnances en 1986-1987, portant création des communes, comme collectivités décentralisées, en plus de l'adaptation de leurs politiques dans ce domaine, avec les exigences du développement global, à travers la déclaration de la politique nationale dans le domaine de la décentralisation et du développement local, adoptée en 2010 », a dit le ministre et nouveau président.

Il a loué également, le travail monumental réalisé par son prédécesseur, promettant à ce propos, la mise en œuvre des recommandations et des décisions prises par la commission.

Le nouveau président a adressé un appel à ses collègues ministres africains, pour s'impliquer dans ce processus, afin de permettre à ladite commission de contribuer à l'atteinte des objectifs 2063, pour construire une Afrique intégrée et prospère, vivant en paix sous la direction de ses fils et occupant une place digne à l'échelle planétaire.

Le ministre béninois a transmis les salutations du Président de la République du Bénin à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et à travers lui au gouvernement et au peuple mauritaniens pour leur hospitalité généreuse et l'excellence organisation de cette cérémonie.

« La majorité des Etats membres de l'Union africaine ont convenu de la déclaration de la politique de décentralisation et de développement local visant à permettre à tous les acteurs locaux de contribuer à l'élaboration des politiques des programmes de développement local et à contribuer à la réalisation d'un développement global permettant aux États membres d'atteindre leurs objectifs dans ce domaine, à l'horizon 2063, en particulier dans les zones régionales frontalières », a-t-il ajouté.

La cérémonie de passation s'est déroulée en présence des ministres de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, respectivement Mes Coumba Ba et Emal Mint Maouloud ainsi que des walis des Nouakchott Ouest, Sud et Nord, des Hakems des moughataas et des maires des communes de Nouakchott.