Algérie: DTN - Multiplication des Académies à l'échelle nationale, premier objectif de Tikanouine

Alger — La création des Académies de football à travers le territoire national constitue le principal objectif du nouveau directeur technique national (DTN) de la fédération algérienne de football (FAF) Fodil Tikanouine, a-t-il indiqué mercredi.

"Nous avons un projet qui consiste à multiplier les académies à l'échelle nationale. Nous allons y mettre beaucoup de temps et de réflexions, d'autant que la formation des jeunes joueurs constitue notre cheval de bataille", a affirmé Tikanouine, lors d'un point de presse tenu au centre technique national de la FAF à Sidi Moussa (Alger). Tikanouine (73 ans) succède à Taoufik Korichi qui a assuré l'intérim à la tête de la DTN et qui continuera sa mission dans le département de la formation.

"Il s'agit de mon quatrième passage à la DTN. J'ai été de nouveau sollicité par la FAF pour apporter ma contribution pour la relance du football national et le mettre en équation avec ce qui se passe ailleurs" a-t-il ajouté.

Tikanouine avait dirigé la DTN une première fois entre 1982 et 1985, avant de revenir en 1989. Le dernier passage du technicien algérien était entre 2006 et 2011.

"Mon troisième passage était le plus important pour moi avec l'avènement du mode académique et le lancement de l'Académie de la FAF qui me tenait à c£ur avant qu'elle disparaisse en raison de plusieurs contraintes", a regretté Tikanouine.

Le nouveau DTN a donné un aperçu sur le rôle des futures Académies, soulignant la nécessité de mettre le joueur dans les meilleurs conditions pour assurer sa progression.

"L'exemple de l'Académie de Paradou AC est le plus édifiant. Des jeunes joueurs qui jouaient ensemble pendant plusieurs années font aujourd'hui le bonheur de plusieurs clubs. Il faudra mettre les joueurs pendant la plus longue durée en formation en leur donnant le temps nécessaire pour se forger au sens propre du terme.

Leur donner également l'occasion de se mesurer avec le haut niveau en prenant part au maximum de compétitions", soulignant que la phase de sélection des joueurs concernera ceux âgés entre 15 et 21 ans.

Outre la création de plusieurs Académies à travers le pays, le nouveau DTN compte mettre en place "une conception de jeu propre au joueur algérien".

"C'est un projet recommandé par le président de la FAF en personne et qui tient absolument à le réaliser. En quoi consiste ? : établir un modèle de jeu commun sur les plans offensif et défensif auxquels doivent s'inspirer les clubs. Offrir aux joueurs un mode de techniques à utiliser selon les situations de jeu", a expliqué le DTN.

Pour parvenir à réaliser ce projet, le DTN compte "sur la contribution de tout le monde notamment les clubs".

"Nous sommes dans une phase préparatoire. Bien évidemment, nous allons impliquer les clubs dans notre démarche, en leur soumettant un programme de formation qu'ils doivent accepter en toute conviction, cela y va de la réussite de notre projet".

Et d'enchaîner sur le même sujet : "Avant de valider le projet de jeu, il va falloir consulter le collège national, les associations sportives et l'école qui reste le lieu où le jeune joueur passe le plus de temps".

Tikanouine n'a pas écarté l'idée de faire appel à l'expertise étrangère pour réaliser ce projet de jeu.

"Pour déterminer notre projet de jeu, il faudra voir ce qui se fait ailleurs en faisant appel à l'expertise internationale. Nous allons procéder d'une manière pragmatique avec des appels à candidatures. Les anciens joueurs seront sollicités et impliqués. Je demande juste un peu de patience".

L'autre objectif de la nouvelle direction technique nationale est "la formation des formateurs, qui sera prise en compte d'une manière décentralisée".

Appelé à commenter le travail effectué par ses prédécesseurs : Boualem Laroum, Said Haddouche et Taoufik Korichi le nouveau DTN s'est dit "satisfait".

"Laroum avait effectué un bon travail ce qui lui a valu d'être nommé directeur de l'éducation au niveau de la Confédération africaine (CAF). Said Haddouche n'est pas resté longtemps et a préféré se retirer pour des raisons personnelles, alors que Korichi a pris le relais en continuant le programme tracé initialement. Il va falloir maintenant mettre en place tous les départements de la DTN".

Interrogé sur son implication dans le choix du nouveau sélectionneur national, Fodil Tikanouine n'a pas voulu trop s'étaler sur le sujet."On aime bien que la DTN soit impliquée mais le choix revient librement au président de FAF, qui pourra consulter le DTN par la suite", a-t-il conclu.