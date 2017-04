Ile Maurice: Oumar Kholeegan - «Le Champ-de-Mars ne perdra pas son cachet historique avec ce parking»

Jusqu'à présent, ils sont à la gare du Nord et à la gare Victoria. Dès qu'ils signeront leur contrat avec la mairie pour opérer dans les échoppes modernes, ils devront payer la patente à Rs 3 000 car ils ne seront plus considérés comme des colporteurs.

Ce projet cadre avec celui du gouvernement visant à décongestionner le centre-ville. Nous irons définitivement de l'avant avec ce projet. De plus, les bookmakers auront droit à leur espace et nous y aménagerons un nouveau terrain de football.

J'ai eu vent de ces protestations. Un habitant de la localité me disait qu'il n'était pas d'accord avec ce projet. Selon lui, les habitants ne pourront plus faire leur jogging au Champ-de-Mars tous les matins et les après-midi car le gazon sera remplacé par le goudron.

