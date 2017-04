Afrique Centrale: L'ONU encourage les pays de la région des Grands Lacs à renforcer la lutte contre les groupes armés illégaux

Il a salué le lancement le 18 février par la RDC, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du Mécanisme conjoint de suivi pour répondre à la menace croissante posée par les ADF. « J'appelle tous les pays participant à contribuer activement à ce mécanisme et à lui fournir les ressources nécessaires pour qu'il puisse remplir sa mission de manière efficace », a-t-il souligné.

« Les activités persistantes des groupes armés illégaux restent l'une des principales menaces pour la sécurité des populations et pour la stabilité de la RDC et de la région », a dit M. Djinnit dans son exposé devant les membres du Conseil.

Intervenant devant le Conseil de sécurité, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Said Djinnit, a encouragé mercredi les pays de cette région d'Afrique à renforcer la lutte contre les groupes armés illégaux qui sévissent en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région.

