Mali: Un nouveau gouvernement qui fleure déjà la présidentielle 2018?

Trente-cinq ministres à un an de la fin du mandat, avec toutes les crises sur les plans économique et social que nous traversons, nous pensons sincèrement en tant que syndicalistes que nous n'avions pas besoin de tout ça.

En tout cas, ce nouveau gouvernement suscite des réactions partagées. Le président du parti d'opposition des Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence (FARE) et ancien Premier ministre, Modibo Sidibé, dit ne rien attendre d'une équipe qu'il estime ne pas être à la hauteur des nombreux défis auxquels fait face le pays.

Ce n'est peut-être pas fortuit. Dans la majorité présidentielle, l'Adéma est le principal parti allié à celui du président IBK. Et en renforçant la présence des cadres de l'Adéma dans la nouvelle équipe, on peut également dire que les manœuvres politiques pour 2018 ont commencé.

