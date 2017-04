Afrique: 9e Conférence panafricaine - La Croix rouge insiste sur la résilience des communautés

En outre, pour permettre aux populations de mieux répondre à l'insécurité alimentaire et les catastrophes, Dr Abbas Gullet a exhorté les gouvernements, les donateurs, et les partenaires humanitaire à privilégier l'investissement dans des interventions qui permettront de rompre définitivement ce cycle sombre et destructeur », a-t-il poursuivi.

« Dans notre combat contre la faim, il faudrait davantage mettre l'accent sur la mobilisation des ressources intérieurs, le renforcement de la résilience communautaire et le dialogue politique avec les gouvernements au niveau des pays », a insisté la directrice de la région Afrique de la Croix rouge et du Croissant rouge, Dr Fatoumata Nafo Traoré.

En effet, au sortir des travaux de trois jours, auxquels ont pris part toutes les grandes instances de ce mouvement, ainsi que des experts des organismes humanitaires, les participants ont fait des recommandations, entre autres, accentuer les missions en visant à renforcer la résilience des populations vulnérables, renforcer les capacités en matière de leadership, créer et maintenir des partenariats divers en vue de renforcer des programmes factuels, renforcer le rôle d'auxiliaire public à tous les niveaux, prévoir un représentant de la jeunesse en tant que membre du Conseil etc.

Nous prenons l'engagement d'investir en Afrique et d'assurer la mise en œuvre de ce plan d'action », ainsi en a décidé les membres des 54 sociétés nationales de la Croix rouge et du Croissant rouge.

