Algérie: Arrestation d'une bande spécialisée dans le vol de grandes batteries longue durée

Alger — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger (SWA) ont arrêté récemment une bande, constituée de quatre individus, activant à Alger et ses environs et spécialisée dans le vol de grandes batteries longue durée, appartenant à un opérateur de téléphonie, pouvant être utilisées dans des barques de trafic de migrants clandestins, a indiqué mercredi un communiqué de ces services.

Suite à l'arrestation de cette bande, poursuivie pour constitution d'association de malfaiteurs et de vol qualifié, les éléments de la SWA ont récupéré 3 quintaux (qx) de câbles en cuivre et des plaques en cuivre pesant 50kg, appartenant à une société de téléphonie, ainsi qu'une somme de 73.000 DA, précise la même source.

L'affaire remonte au dépôt d'une plainte par le représentant légal d'une société de téléphonie, suite à la disparition de 8 batteries longue durée, pouvant être utilisées dans les barques de trafic de migrants clandestins ou à d'autres fins criminelles notamment l'interception d'antennes de centres opérationnels, de bâtisses et de villas.

A l'issue de l'enquête, il s'est avéré qu'un technicien en télécommunications relevant d'une société de sous-traitance était le principal auteur de ce vol.

La perquisition du logement du mis en cause a permis la récupération du matériel utilisé dans le vol des batteries et des câbles et l'arrestation de deux autres suspects, l'un technicien dans une société de sous-traitance et l'autre avait en sa possession une somme de 73.000 DA, ajoute le communiqué.

Le quatrième mis en cause (employé dans la transformation et la vente de déchets industriels et autres) a été arrêté à son domicile avec en sa possession 4 quintaux (qx) de câbles et de plaquettes en cuivre pesant 50 kg appartenant à un société de téléphonie.

Le procureur de la République territorialement compétent a placé les deux premiers mis en cause (techniciens en télécommunications) en détention préventive et les deux autres sous contrôle judiciaire".