Madagascar: Lutte contre la corruption - La déclaration de patrimoine toujours boudée

Elle a pour vocation d'encourager l'engagement des hauts responsables dans la lutte contre la corruption, et de renforcer l'implication de tous dans la culture de la transparence et du respect de la loi.

Sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 200 millions d'ariary, toute personne assujettie qui, deux mois après un rappel dûment envoyé par le Bianco (... ), sciemment, n'aura pas fait de déclaration de son patrimoine ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse (... ) ».

Concernant la faible adhésion de certains magistrats à cette obligation, cette organisation syndicale va « demander au Bianco les détails des déclarants et récalcitrants, afin de pouvoir effectuer les sensibilisations et les mesures nécessaires », selon son président.

À la lumière des statistiques communiquées par le Bianco à la fin du premier trimestre 2017, les maires et chefs de région figurent au sommet des récalcitrants. En effet, 88 maires sur 1637 et quatre chefs de région sur 22 se sont acquittés de ce devoir.

