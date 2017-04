Madagascar: Ambatondrazaka - Contrôle des soldes des agents de l'État

Selon Tsilavo Raoelijaona, directeur technique de la législation et des études au sein de la DGGFPE, « ALIAS » facilitera à chaque agent de l'État qui y est inscrit de voir lui-même (sur son propre ordinateur, téléphone ou tablette) son avis de crédit, ou encore de connaître son salaire et ses évolutions sans perdre son temps à rejoindre le Service régional de la solde et des pensions (SRSP).

Par ailleurs, tous les membres du personnel sont désormais mis au courant de l'amélioration de la gouvernance financière du personnel de l'état par l'utilisation de « AUGURE » (Application unique pour la gestion uniforme des ressources humaines de l'État), un système d'information qui facilite l'utilisation des bases de données appropriées et durables. Il permet d'abord permet de « gommer » en un clin d'œil les « fonctionnaires fantômes » et leurs soldes.

Finis les fonctionnaires fantômes et la lenteur administrative. Une équipe dépêchée par la direction générale de la Gestion financière du personnel de l'État (DGGFPE) effectue, depuis lundi, une mission entrant dans le cadre de l'officialisation et de mise en œuvre de la nouvelle technique technologique de rapprochement - à zéro erreur - des employés de l'État.

