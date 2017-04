Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Bukavu Dawa et V.Club font match nul en deuxième journée

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

Et à la 75e minute, les locaux ont égalisé par le biais de Bokanga Mabila sur une balle arrêtée hors de portée du gardien de but, Lomboto.

La formation locale d'OC Bukavu Dawa recevait l'AS V.Club de Kinshasa. Le onze de départ de V.Club s'est composé du gardien de but Lomboto, des défenseurs Glody Ngonda à gauche, Didot Bafola à droite, Ruddy Makwekwe et Francisco Ondo dans l'axe. Yannick Bangala Litombo, Nelson Munganga, Guy Lusadisu ont été au milieu de terrain, alors que Eddy Ngoy Emomo, Richard Bazombwa et Taggy Etekiama Agiti ont formé le trio d'attaque de V.Club. Avec son statut de favori pour la victoire, V.Club a ouvert la marque à la 38e minute par Eddy Ngoy Emomo d'une frappe enveloppée.

