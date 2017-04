Angola: Analyse du projet de loi organique sur les bases générales des collectivités locales

Luanda — Le Conseil des ministres a examiné mercredi, à Luanda, le projet de Loi organique sur les bases générales des collectivités territoriales, diplôme qui établit les principes et les règles d'organisation, de fonctionnement et de mise en oeuvre des autorités locales, des institutions du pouvoir traditionnel et d?autres formes spécifiques de la participation des citoyens à la vie communautaire.

Selon le communiqué final de la réunion présidée par le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, cette loi vise également à rapprocher les organes de décision des citoyens, promouvoir la cohésion territoriale, renforcer la solidarité interrégionale, améliorer la qualité des services rendus à la population et rationaliser les ressources publiques disponibles.

Le Conseil des ministres a également analysé le projet de loi sur les mandats des chefs des Forces armées, de la Police nationale et des Services de renseignement, un instrument juridique établissant les règles sur le régime d'exercice de mandat des chefs de ces organes de défense, sécurité et d'ordre public.

La réunion a également étudié le projet de loi sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, qui définit les mesures préventives, répressives, d'enquête et d'autres relatives au soutien et à la protection des victimes d'actes terroristes.