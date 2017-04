Congo-Brazzaville: Le chapitre national Arterial Network se prépare pour son assemblée générale

L'activité prévue pour le 22 mai prochain au Centre culturel Jean-Baptiste- Tati- Loutard de la ville de Pointe-Noire porte sur le renouvellement des instances dirigeantes d'Arterial Network Congo Brazzaville.

Réseau culturel panafricain dynamique, Arterial network est une organisation de la société civile basée en Côte-d'Ivoire.

Il regroupe des artistes, des organisations et des activistes engagés dans le renforcement et la croissance du secteur créatif africain, représenté dans plusieurs pays.

Au Congo il est présent dans les grandes villes notamment: Brazzaville, Dolisie, Owando et Pointe-Noire qui abrite le siège de son chapitre national.

Le bureau exécutif actuel d'Arterial Network Congo mis en place en 2015 étant arrivé au terme de son mandat qui est de deux ans, l'assemblée générale va permettre à la structure de se doter de nouvelles instances dirigeantes.

A cet effet, Félicien Guebault Balendé, président national de cette organisation, a appelé tous ses membres à prendre part à cette grande activité, précisant que tous ont la possibilité de postuler aux différents postes de responsabilité et que les propositions des membres qui par souci, ne pourront effectuer le déplacement de Pointe-Noire, sont attendues au bureau exécutif pour authentification jusqu'au 15 avril.

Notons que cette année, Artérial Network a célébré ses 10 ans d'existence le 7 mars dernier. Au niveau du Congo, l'évènement a été marqué par une rencontre organisée par le bureau exécutif de l'antenne nationale au centre culturel Jean- Baptiste Tati- Loutard.

L'activité a réuni des acteurs culturels de la ville et a permis à Félicien Guebault Baléndé et à Germaine Ololo, secrétaire générale d'Arterial network Congo, de présenter le réseau Arterial Network, ses enjeux et sa nouvelle vision ainsi que l'historique du Chapitre national. La rencontre a aussi été une occasion de partage d'expérience et de réflexion sur les conditions de vie et de travail des artistes congolais.

Au cours des échanges, les participants ont reconnu l'importance des actions du chapitre d'Arterial Network Congo en matière de mise en synergie des acteurs culturels, d'existence d'une diversité d'événements culturels à Pointe-Noire et au Congo d'opportunités de collaboration entre les différents acteurs, structures et événements culturels, d'opportunités de promotion et d'appui des initiatives culturelles par l'APDC, de planification d'un calendrier annuel d'événements culturels sur le plan national.

Les échanges ont abouti à des recommandations adressées au ministère de la Culture, aux Collectivités locales et aux entreprises de la ville.

Elles portent sur l'application de la loi 09-2010, du 26 Juillet 2010, portant orientation de la politique culturelle au Congo, notamment, en son article qui consacre 0,1 % du budget national à la promotion de l'action culturelle ;

une plus grande participation des Collectivités locales et des entreprises tant publiques que privées, dans le financement de l'action culturelle ; la création des espaces culturels répondant aux normes techniques et répartis de façon équitable sur le territoire national.

Les participants ont sollicité des collectivités locales et des services de sécurité publique, la gratuité dans le déploiement des supports de publicité ainsi que leur sécurisation.

Ils ont aussi demandé la mise en synergie des acteurs culturels en vue de l'efficience et l'efficacité de leurs actions et attirer l'attention des autorités publiques sur la recrudescence des œuvres obscènes, voire pornographiques, stigmatisâtes et incitant à la violence.