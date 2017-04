Afrique: Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe - Patronage et Cara à Agadir

Indigné par la non-prise en compte de ses revendications sociales par la tutelle, le personnel enseignant et non… Plus »

En effet, comme leurs confrères de Patronage, le Cara n'a pas aussi un palmarès éloquent. Les Brazzavilloises sont vice-championnes de la 5e édition du CACVC en 1989 et deux fois 3e notamment, en 1990 et en 2005.

En version féminine, huit clubs y sont engagés. Cara représente le Congo dans le groupe A aux côtés de TKC du Cameroun, THBC de Madagascar et AL Nouacer de Casablanca. Primero d'Angola, champion en titre, FAP du Cameroun, Kada Queens du Nigeria et HC vainqueur de la RDC sont dans le groupe B.

Le groupe A est quant à lui composé de AS Hammamet de la Tunisie, Widad Smara Maroc, FAP du Cameroun, Phoenix du Gabon, Red Star de la Côte d'Ivoire et Kano Pilars du Nigeria.

