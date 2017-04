Ce matin du lundi dans l'émission "KO satieimon" de la radio BTA FM un auditeur inconditionnel du régime en place et très connu des auditeurs de la radio s'en est pris particulièrement à un journaliste de la radio Espace Foutah à qui il promet de lui régler son compte car des informations qu'il a reçues lui ont fait comprendre que ce dernier serait à la solde de l'UFDG et s'attaquerait quotidiennement aux représentants de l'État notamment le gouverneur et le maire.

Non seulement je vais lui répondre mais son patron,son mentor Lamine Guirassy je vais m'adresser à lui pas personnellement,ils vont le mettre sur les règles, il s'appelle Alpha Ousmane,Alpha Ousmane de la radio Espace Foutah qui se fait journaliste de l'UFDG,il s'attaque à tout.

Il pense qu'on est à Conakry qu'on est pas informé de ces faits... .

Je ne vais pas particulariser sinon les gens vont penser que je défends une personne. Et ce monsieur non seulement je vais m'attaquer à lui et il aura à faire.Pourquoi lui?il y a d'autres journalistes, à Conakry il y a 48 radios privées, lui il m'a un peu choqué on est en train de prendre des mesures contre lui hein!!!je ne peux pas le dire il y a des méthodes de le faire je ne peux pas dévoiler.

Je n'ai pas l'habitude d'attaquer les journalistes vous me connaissez moi je suis politique... ... >>