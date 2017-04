Congo-Kinshasa: Bataille des CV !

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

Les Etats-Unis d'Amérique (USA), en tête, la France, la Belgique, l'Union africaine, et l'ONU considèrent que la procédure ayant conduit à la nomination du Premier ministre n'est pas conforme à la lettre et l'esprit de l'Accord du 31 décembre 2016. Ils le déplorent, en laissant planer, sans nul doute, l'idée que le nouveau Premier ministre ne peut s'attendre à un appui quant à la réalisation de son programme.

A chacun son expérience et profil, mais les dossiers qui seront retenus sont ceux qui doivent répondre aux instructions et orientations données par le Chef de l'Etat à Bruno Tshibala. Dans cette ambiance, où des fardes contenant des dossiers circulent à travers la ville, il y a un tollé général à l'externe, quant à la nomination de Bruno Tshibala.

