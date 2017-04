Togo: Raouf Akanga raconte sa terrible chute

L'espoir togolais du 26ème tour cycliste du Togo a terriblement chuté ce mercredi dans les virages de la faille d'Alédjo, lors de la seconde étape, Sokodé-Niamtougou, longue de 105 kilomètres. Selon l'intéressé, le choc a été dur si bien qu'il ne sait exactement pas le jour où i va revoir sa forme normale avant la fin de ce tour.

« Même si demain je ne me sens pas bien, on a encore quatre jours et je pense pouvoir me réveiller un des quatre jours et pouvoir faire un bon tour », a déclaré Raouf Akanga.

En effet, il raconte que la chute est intervenue quand ils descendaient la faille. « Au début j'étais très bien et on était en tête jusque dans la descente de la faille d'Alédjo où j'ai chuté et c'est là où tout est bouleversé », a-t-il poursuivi.

Malgré cet accident, Raouf Akanga n'a visiblement pas perdu espoir. Il reconnait que « c'est le métier, ça fait partie du boulot, et je l'accepte. Maintenant il faut bien se traiter et être opérationnel » le plus tôt possible.

Raouf peut également surpasser cette mésaventure avec les deux titres qu'il a eus ce jour : le maillot du meilleur équipier togolais et le maillot du meilleur combattif togolais.