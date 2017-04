Afrique de l'Ouest: Lancement d'Al Baraka, 1er fonds commun de placement islamique de l'UEMOA

La stratégie d'investissement du FCP Al Baraka sera axée sur la rentabilité des placements dans des investissements dans des titres et des secteurs attractifs et pérennes, indique un document.

"Le Fonds commun de placement bénéficie d'un réseau de distribution assez large qui devrait à terme permettre à tout épargnant du Sénégal, de l'UEMOA et de la diaspora de pouvoir souscrire, partout sur le territoire de l'Union et aussi à travers internet, et de mieux connaître notre marché", a dit Mme Kantoussan.

Créé à l'initiative conjointe de CGF Bourse et de CGF Gestion, FCP Al Baraka est une innovation majeure qui respecte les principes de la Charia. Il compte apporter une réponse aux attentes des investisseurs et des épargnants qui souhaitent investir en Bourse.

