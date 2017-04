Afrique Centrale: Coopération - L'Union européenne et la CEEAC signent deux conventions de financement

Les documents relatifs à la mise en œuvre des programmes Ecofac 6 et Parcic sous le Programme régional du 11ème Fonds européen de développement (FED) ont été paraphés le 8 avril lors de la Réunion des Ordonnateurs nationaux et régionaux de l'Afrique centrale.

L'objectif de cette réunion annuelle qui a rassemblé les représentants des pays membres de la CEEAC, Cémac et ceux de l'Union européenne était de faire le point sur l'état de la mise en œuvre du 11eme FED et des engagements d'appui à l'intégration politique régionale.

Au total, deux programmes seront financés à hauteur de 80,5 millions d'euros : le Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles phase 6 (ECOFAC 6), et le Programme d'appui aux réformes et renforcement des capacités institutionnelles de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (PARCIC). Le premier s'élève à 61.5 millions d'euros et, le second évalué à 19 millions d'euros.

Cette aide substantielle a pour but d'appuyer le processus d'intégration régionale en Afrique centrale, en particulier dans le domaine de la paix, de la sécurité, et de la gestion durable des ressources naturelles.

S'exprimant pour le compte de la Commission européenne, le directeur général adjoint de la Direction générale du développement et de la coopération internationale, M Klaus Rudischhauser, a déclaré : « Il n'y a pas de développement sans sécurité ni de sécurité sans développement durable. Aussi nous agissons à travers ces deux programmes sur ces deux dimensions pour le bénéfice direct des populations, soient riveraines des aires protégées soient victimes des conflits et crises ». Et d'ajouter, « Il s'agit essentiellement de soutenir la paix et la sécurité en Afrique centrale. Au-delà de cela nous contribuons aux efforts de la CEEAC et de ses pays membres à conserver des joyaux du patrimoine mondial de l'humanité et à lutter contre les changements climatiques. Au total, l'Union européenne investira près de 400 M d'euros en Afrique centrale sur la période 2014-2020 sur la gestion durable des ressources naturelles ».

Pour sa part, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), par la voix de son secrétaire général, Ahmad Allam-Mi a marqué sa satisfaction pour l'appui de ces domaines fondamentaux de l'Afrique Centrale ainsi que pour le soutien apporté dans la mise en œuvre de son mandat dans le domaine de la paix et la sécurité, la préservation des ressources naturelles, et le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles.

Signalons que le programme ECOFAC 6 cible un appui direct à près de 12 aires protégées réparties sur sept Etats différents et huit paysages prioritaires pour la conservation, tout en contribuant à une économie verte caractérisée par un développement économique durable et inclusif, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique.

La diversité des sites couvre l'ensemble des milieux naturels représentatifs de la région d'Afrique centrale, des savanes du Sahel aux forêts du Bassin du Congo, les paysages insulaires de Sao-Tomé-et-Principe et l'aire marine protégée de Mayumba au Gabon.

Quant au Programme PARCIC, il entend contribuer à l'amélioration de la stabilité politique régionale et la gouvernance démocratique grâce à la consolidation des institutions régionales.