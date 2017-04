Congo-Brazzaville: Musique - Bertray Ebara dans Ecole universelle

L'album du Big-boss Bertray Ebara alias New Dog phénomène, est attendu impatiemment par les amoureux de l'Hiphop. Avant sa sortie officielle prévue en juin 2017, Les Dépêches de Brazzaville ont rencontré l'artiste en plein studio d'enregistrement pour les retouches. Il explique le menu de son opus.

Réalisé à 95% déjà, Ecole universelle, premier album solo du Big-boss Bertray Ebara contient huit titres. Il s'agit de Intro, Arme de rue, Ce n'est pas de ma faute, Babylone, Streeet love, Trap Underground, Rime sanglante, et Ou tro. Il est autoproduit à 100% par l'artiste lui-même.

Quant au style, l'artiste congolais précise qu'il fait du rap français. C'est un album francophonique, dit-il, avant d'ajouter qu'il y a divers styles dans cet opus. « Je reste rappeur dans le bémol. Nous avons essayé de toucher plusieurs styles, mais le fond ce style est hiphop. J'ai un morceau qui s'intitule « Arme de rue », qui n'est autre qu'une chanson pour conscientiser. »

En effet, le fond des thèmes que l'artiste aborde dans son album est une prise de conscience en essayant de rendre les gens plus intègrent dans la société, de valoriser les œuvres, de redonner la valeur culturelle de son pays et de l'extérieur aussi. Tout comme Arme de rue, dans Babylone il condamne les actes hostiles du monde, de l'humanité ayant fait perdre à l'homme le bon sens de vivre. Il essaie de redonner à l'homme cette image positive afin qu'il puisse avoir une bonne conduite. Car, dit-il, le côté pacifique n'existe plus.

La chanson Babylone est accompagnée d'un clip promotionnel qui fait déjà le tour des chaînes de télévisions nationales. Il y a aussi deux surprises, notamment Streeet love et Trap Underground. La trap underground est un nouveau style qui vient de naître dans le hiphop et que beaucoup des jeunes artistes ne pratiquent pas encore. C'est ainsi que pour prouver sa valeur artistique et sa polyvalence, le Big-boss Bertray Ebara a écrit un morceau intitulé Trap Underground. Il en est de même pour Streeet love, un morceau romantique qu'il a réservé pour le public qui aime les textes mélancoliques.

Quant à la politique promotionnelle de cet opus, son auteur-compositeur promet une bonne politique. « J'ai pu réunir déjà une équipe qui s'en charge de la communication. Sur les réseaux sociaux on est actif, tout comme sur les chaines de télévisions. Cet album je l'ai fait pour l'amour que j'ai pour l'art et la culture ; l'argent viendra après. J'ai pensé d'abord redonner de la valeur à notre culture. En outre, j'ai des contacts au niveau international. J'ai signé l'adhésion à la Sacem. J'ai adhéré aussi au Bcda. »

Dans le cadre de la politique promotionnelle, le Big-boss Bertray Ebara a contacté quelques distributeurs qui se chargeront de la vente. Il y aura aussi une vente en ligne et une vente de mains en mains.

Premier rappeur congolais à avoir joué un concert en live au Congo-Brazzaville dans la salle omnisport de Ouenzé, le big-boss Bertray Ebara, a participé dans beaucoup d'albums.