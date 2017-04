Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (CFA 2)

Indigné par la non-prise en compte de ses revendications sociales par la tutelle, le personnel enseignant et non… Plus »

La réserve de Nancy est tenue en échec par Lunéville (0-0). Ryan Bidounga, victime d'un claquage, n'a pas joué : sa saison est probablement terminée. Yann Mabella et Mons Bassouamina, pourtant buteur lors de la journée précédente, n'ont pas joué non plus.

Quelle remontée de la réserve de Laval, menée 3 buts à 0 à la pause par Vertou. Emmenés par Chris Malonga, auteur du premier but de son équipe sur coup-franc (56e), les Tangos vont finalement l'emporter (5-3). Yven Moyo est à l'origine du 2e but (60e), tandis que Davel Mayela a manqué un penalty à la 63e.

