Congo-Brazzaville: Vie des partis - Suspension de deux cadres du Congrès pour la démocratie et la République

Réuni le 10 avril à Brazzaville sous la direction de son président, Bonaventure Boudzika, le bureau exécutif national du Congrès pour la démocratie et la République (CDR), élargi à la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, a confirmé la suspension de Morel Ntalani et Eddy Packa.

D'après une déclaration rendue publique à l'issue de cette rencontre, les intéressés sont mis à la disposition de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, dans un délai de 48 heures pour être entendus. « Dépassé cette date butoir, le bureau exécutif national se réservera le droit de prononcer leur radiation. Il leur est fait interdiction, de quelque manière que ce soit, de parler au nom du CDR, d'utiliser les signes distinctifs du parti », mentionne la déclaration, précisant que le CDR se réserve le droit de poursuites judiciaires en cas de non observation de cette décision.

Membre de la Convention des partis républicains (COPAR), le CDR met, par ailleurs, en garde ceux qu'il considère comme des manipulateurs et condamne tous les fauteurs en eau trouble et leurs commanditaires dont l'agenda caché ne vise, souligne-t-il, que la diversion pour détourner les membres du parti des enjeux politiques qui pointent à l'horizon. « Le CDR, tout en comprenant les légitimes ambitions politiques qui les motivent, les invitent cependant à utiliser leur intelligence pour créer leur propre parti politique. Aussi, invite-t-il les compagnons du parti de se détourner, mieux, de dénoncer sans compromis, tous ceux dont le dessein vise à tirer le parti vers le bas », poursuit la déclaration.

En effet, il est reproché à Morel Ntalani et Guy Eddy Cacharel Packa, respectivement secrétaire en charge de la jeunesse et du sport et ancien permanent au siège du CDR, plusieurs griefs. Ils seraient les auteurs des manouvres attentatoires à l'intégrité du CDR visant à déstabiliser les instances légitimes du parti. C'est ainsi que le président avait pris une décision les suspendant du parti le 3 avril dernier. L'actuelle déclaration vient donc confirmer cette décision. Les participants à cette rencontre ont, enfin, réaffirmé leur soutien au président du CDR, l'invitant à demeurer serein, confiant et à continuer l'œuvre salvatrice à la direction du parti.