Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Cara vole la vedette à l'AS Otoho

1-Cara (37 points+25) ; 2- AS Otoho (35 points+8); 3- Etoile du Congo (30 points+13); 4- AC Léopards (27 points+10) ; 5- La Mancha (26 points+12); 6- JST (25 points+2) ; 7- Patronage Sainte-Anne (23 points+1) ; 8- Interclub (22 points+0) ; 9- Saint -Michel de Ouenzé (21 points-10) ; 10- JSP (19 points+0) ; 11-Jeunes fauves 19 points -2) ; 12- AS Cheminots (19 points-5) ; 13- Nico-Nicoyé (18 points-1) ; 14- FC Kondzo (17 points-6) ; 15- AS Kimbonguela (17 points-13) ; 16- Tongo FC (14 points-10) ; 17-Diables noirs (13 points-8) et 18- FC Nathaly's 9 points-15.

Ce Cara-Interclub a été reporté à cause du match retour Cara-Mas de Fès, comptant pour les préliminaires retour de la coupe africaine de la Confédération. Après avoir retrouvé la première place, Cara qui a désormais la certitude de finir devant Etoile du Congo, reste toutefois sous la menace des Fauves du Niari. Les Léopards de Dolisie (27 points) joueront leur 4 matches en retard du retour du Swaziland. Ils seront reçus: le 20 avril à Pointe-Noire par l'AS Cheminots dans le cadre de la 17e journée avant d'enchainer trois réception à Dolisie ; le 23 avril face aux Diables noirs (12e journée); le 26 contre Tongo FC (6e journée) et le 29 face à Nathaly's (16e journée). Selon les estimations, en cas d'un sans-faute, les Fauves du Niari termineront la phase aller en tête avec 39 points.

