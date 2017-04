Sur le volet électoral, le Premier ministre a déclaré mettre tout en œuvre pour mobiliser les ressources financières internes en vue de financer les élections.

Bruno Tshibala a entamé ses consultations le mardi 11 avril dernier en vue de la formation du gouvernement de transition conformément à la recommandation faite par Joseph Kabila l'exhortant à le faire dans les plus brefs délais. Le Premier ministre, qui sait que les attentes du peuple sont placées en lui, s'est ouvert à tous les courants politiques et sociaux du pays. Plusieurs plates-formes politiques dont le Rassemblement (aile Joseph Olenghankoy), la Majorité présidentielle populaire (MPP) de Diomi Ndongala, l'UDPS et alliés, la Convention des républicains ainsi que l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ont vu leurs délégués être reçus par Bruno Tshibala. Les consultations se sont poursuivies ce mercredi 12 avril avec les délégations de l'opposition républicaine, de l'opposition politique et de la société civile signataire de l'accord du 18 octobre.

Le Rassemblement (aile Félix Tshisekedi), qui a boudé la nomination de Bruno Tshibala, a déclaré ne pas être concerné par ces consultations quand bien même certaines indiscrétions ont fait état de l'entrée imminente au gouvernement de quelques cadres de ce regroupement politique qui ont rallié l'aile dissidente. Le démenti n'a pas tardé à venir de la part des personnes visées parmi lesquelles Olivier Kamitatu, Delly Sesanga et Christophe Lutundula. Ces derniers ont mis cette fausse information sur le compte d'une campagne de dénigrement orchestrée contre leurs personnes. Qu'à cela ne tienne. Une chose est sûre, c'est que d'aucuns s'attendent à un gouvernement d'union nationale espérant que Bruno Tshibala cherchera à approcher l'UDPS et ses alliés de G7 pour plus d'inclusivité, gage de réussite de l'équipe gouvernementale. Les plus optimistes pensent que Bruno Tshibala dispose des cartes en mains pour convaincre ses anciens camarades à participer à son gouvernement dont la mission essentielle est de conduire le peuple congolais aux élections d'ici décembre 2017.

Une gageure au regard du temps restant et surtout des contraintes financières. Là-dessus, Bruno Tshibala a déclaré à l'AFP qu'il comptait financer les élections pour désigner le successeur du président Joseph Kabila avec des ressources internes. « Nous allons d'abord compter sur nous-mêmes. S'il y a un appui extérieur pour réunir les ressources nécessaires à l'organisation des élections, nous n'hésiterons pas. Mais seulement, nous allons d'abord compter sur nous-mêmes. Nous ne voyons pas d'inconvénient d'un appui extérieur (... ) Tout sera mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas la moindre excuse à ce que les élections ne soient pas organisées », dixit Bruno Tshibala.

Dans une tout autre approche, le chef de file de la dissidence du Rassemblement Joseph Olenghankoy a indiqué que la priorité est de répondre aux besoins du peuple notamment dans le social, dans la sécurité" avant de procéder à l'organisation des élections.