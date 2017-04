Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Jean-Marc Thystère Tchicaya évoque les difficultés d'approvisionnement

Indigné par la non-prise en compte de ses revendications sociales par la tutelle, le personnel enseignant et non… Plus »

L'Etat a donc pris l'engagement de subventionner ce butanier. Par contre, à court et moyen terme, il y a le champ de Nkossa qui produit du butane géré dans le cadre d'un contrat de partage de production avec d'un côté l'Etat et de l'autre les opérateurs qui apportent leurs parts.

Le Congo, a-t-il dit, a une structure de prix qui est subventionnée par l'Etat. Cependant, ceux qui importent les produits pétroliers, les payent au prix international ce qui fait qu'il y a un différentiel entre le prix à l'importation et le prix de vente au plan national. Et, ce différentiel est payé par l'Etat.

« Un certain nombre de personnes de mauvaise volonté ont spéculé sur l'arrêt d'activités à la CORAF et sur une pénurie des produits pétroliers dans la ville de Pointe-Noire et nos compatriotes se sont précipités dans les stations, ce qui a créé des files d'attente. Mais à Pointe-Noire, nous n'avons aucun problème de produits. Nous venons d'augmenter les capacités de stockage au Port autonome de Pointe-Noire et les stocks en matière de produits raffinés entendus essence, gas-oil et autres Kérosène », a rassuré le ministre des Hydrocarbures.

