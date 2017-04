Indigné par la non-prise en compte de ses revendications sociales par la tutelle, le personnel enseignant et non… Plus »

De son côté, le ministère en charge des transports s'engage à collaborer avec la CCECC pour une durée de 18 mois sur le projet de réhabilitation et de construction des voies ferrées. Il est aussi appelé à faciliter et assurer toutes les conditions optimales nécessaires à l'achèvement de ce projet si les engagements de la CCECC sont respectés, selon ce protocole.

La CCECC s'engage à travers ce protocole d'accord à envoyer ses experts au Congo pour réaliser des investigations et des études de faisabilité du projet. Elle fournira également ses services au Congo en matière d'engineering et de construction ferroviaire.

Les documents ont été paraphés par le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande Gilbert Mokoki et M. Zhang Zhichen, représentant de la société China civil engineering construction corporation (CCECC).

La République du Congo et la République populaire de Chine ont conclu, le 12 avril à Brazzaville, un protocole d'accord sur la réhabilitation du Chemin de fer Congo océan (CFCO) et la construction de près de 1800km de nouvelles lignes ferroviaires au Congo.

