Congo-Brazzaville: Gouvernement - Le MLC et le FRC non concernés par le partage des postes

Le parti politique et la plate-forme dans laquelle il se trouve avec d'autres formations politiques du pays continuent à exiger le respect de la Constitution sinon, la mise en œuvre de l'Accord de la St Sylvestre, pour permettre au pays d'avoir ses élections dans le délai fixé.

Dans leur position signée par la secrétaire générale du parti et coordonatrice de la plate-forme, la députée Eve Bazaïba Masudi, et rendue publique le 12 avril 2017, le Mouvement de libération du Congo (MLC) et le Front pour le respect de la Constitution (FRC) se sont dits non concernés par le partage du pouvoir avec le gouvernement Kabila. Le regroupement politique et sa constituante exigent, par ailleurs, la tenue des élections. « Lisez très bien l'accord issu des discussions directes de la Cénco, le FRC est la seule composante qui a inscrit le non-maintien de Kabila et sa non-représentation pour le 3ème mandat », a précisé Eve Bazaïba Masudi, dans ce document.

Pour la secrétaire générale du MLC et coordonatrice du FRC, le MLC et le Front ne courent pas derrière Kabila pour être nommés au Comité national de suivi de l'accord (CNSA). Car, note-t-elle, le Chef de l'Etat n'en a pas les compétences. A l'en croire, ce parti et la plate-forme politique exhortent au consensus des parties prenantes autour du délégué du FRC à diriger cette structure « pour le seul but d'avoir le levier de commande par rapport à la bonne mise en œuvre de l'accord ».

Ce parti politique, qui a affirmé avoir maintes fois organisé des marches pour l'intérêt général et non pour des postes, a noté qu'avec ou sans le consensus qui permettrait au délégué du FRC de diriger le CNSA, la formation politique et le front, la plate-forme au sein de laquelle elle milite, sont orientés vers les élections.