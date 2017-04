Togo: Tour du Togo 2017 - La Brasserie BB soutient l'évènement

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

« XXL est toujours présente, XXL énergie sera toujours présent. C'est le 26è tour du Togo et comme vous l'avez vu, les cyclistes ont battu de l'air, les cyclistes ont bravé la route et ils sont arrivés ici avec le plein d'énergie et ça c'est grâce à justement XXL énergie et la brasserie qui aujourd'hui est un partenaire historique de cet évènement international, donc c'est avec plaisir que nous sommes retrouvés encore aujourd'hui sur la magnifique montagne de Danyi pour célébrer encore une fois ce sport et dire aussi que nous sommes toujours là pour accompagner les cyclistes » a indiqué Didier Nagbé

Dans le cadre de la 26è édition du tour international du Togo, la Brasserie BB se trouve dans la caravane pour accompagner la Fédération Togolaise de Cyclisme et le promoteur du tour. Les brasseurs de bière sont présents avec deux de leurs produits, Castel Beer et XXL.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.