Guinée: Un commerçant enlevé à Conakry

Ce sont Ibrahima Diallo, Alpha Ousmane Bah, Souleymane Bah et Mamadou Barry. Tous ces jeunes qui constituent des bras valide du pays sont obligés aujourd'hui de vivre en exile. C'est le lieu et le moment de lancer wholesale jerseys un cri de cœur à l'endroit des ONG œuvrant pour le respect des droits humains d'aider à ces jeunes partout où il se retrouvent à retrouver un toit digne de ce nom.

Dans sa 3 livraison du 3 septembre 2012, le journal wholesale nfl jerseys L'Observateur informe l'ONG chargée de la the défense des droits de l'Homme en Guinée que Lamine Diallo, commerçant à Madina, membre influent du parti UFDG, principal parti de l'opposition a été enlevé devant son magasin par une cohorte de 2014) forces de l'ordre sous prétexte qu'il vend des armes et conduit à une destination inconnue.

