Madagascar: Préparation aux élections - Bouclage des textes en avril 2018

Quoi qu'il en soit, la tenue d'élections crédibles et fiables, menées dans un contexte apaisé garantit l'adhésion des bailleurs de fonds et surtout la population malgache. Las des crises post-électorales récurrentes, il est souhaité que les scrutins de 2018 se déroulent sans encombre et permettra à la Grande île d'avancer une bonne fois pour toutes.

Le compte à rebours est donc lancé pour la CENI d'autant qu'une proposition d'avancer les élections entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre 2018 est à l'étude pour que le deuxième tour des présidentielles puissent se tenir au plus tard le 30 novembre 2018.

Au souvenir des retards engendrés en 2013 par les actions des candidats et de la CES de l'époque, la question se pose en effet si les périodes de recours et les dispositions de mise en œuvre seront suffisantes. Les cafouillages de dernière minute sont à éviter à tout prix ».

Ces textes, fondamentaux, fixent notamment les conditions d'éligibilité des candidats, les règles du financement de la campagne électorale ainsi que de la nature et de la durée de la précampagne. C'est pourquoi, ils devraient être actualisés et adoptés dès la session parlementaire de mai-juin 2017.

En effet, selon cette organisation de la société civile, « les lois organiques 2012-015 et 2012-016 portant respectivement élection du premier président et de la première législature de la quatrième République, sont caduques, car elles contiennent des dispositions spécifiques relatives à la sortie de crise, telles que la mise en place d'une Cour électorale spéciale ou de la CENI de la Transition.

Les préparatifs entamés par la CENI rejoignent les recommandations de l'Observatoire de la vie publique (Sefafi) sur la nécessité de mettre en place des règles de jeu claires et connues à l'avance par tous les candidats et les électeurs.

« Si on veut respecter les normes internationales, la liste électorale définitive et un nouveau code électoral, doivent être disponibles au moins 6 mois avant la date de la tenue des premières élections en 2018 », explique Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI.

