Sénégal: Tambacounda - Incinération de produits illicites d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA

Soulignant la "complexité" de ce combat qui doit être "permanent", il a mis en exergue les "efforts" faits par l'Etat pour s'adapter aux "artifices" perpétuellement renouvelés des trafiquants. Les produits incinérés ne représentent que les saisies de la douane, et ne concernent pas celles de la police, de la gendarmerie et du parquet, a précisé le gouverneur annonçant une autre incinération de produits illicites, "d'ici la fin du mois".

Pour le gouverneur qui a symboliquement mis le feu aux produits illicites, la saisie de cette quantité de métamphétamine, "une des drogues les plus dangereuses au monde", atteste de l' existence d'un "marché local de consommation" et d'un "marché d'exportation".

Au moins 100 kg de cannabis ont été trouvés en brousse sur des gens traversant la frontière à vélo. Les auteurs présumés ont été arrêtés et certains d'entre eux ont été jugés. D'autres sont en attente de jugement et d'autres encore en fuite.

