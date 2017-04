Tchad: Un convoi de prisonniers attaqués, neuf personnes tuées

Des opérations de recherche pour retrouver les prisonniers qui se sont volatilisés dans la nature ont été lancées et une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de cet acte, qui selon le magistrat est un défi lancé à la justice tchadienne : « La justice de notre pays, en tant que gardien des droits et des libertés, se sent directement interpellée par une telle bavure et doit tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue aux victimes », poursuit Louampambé Mahouli Bruno.

« Un convoi de détenus en état de transfèrement de la maison d'arrêt de Ndjamena à celle de Koro Toro a connu une attaque qui s'est soldée par un bilan déplorable de 10 morts et de deux blessés, dont 9 prisonniers et un agent de sécurité », explique le procureur général auprès de la Cour d'appel, Louampambé Mahouli Bruno.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.