Tchad: L'inquiétude des proches de Nadio Kaïna, arrêté le 6 avril

Au Tchad, cela fait une semaine que le porte-parole du mouvement citoyen IYANA est détenu au secret. Nadio Kaïna a été arrêté le 6 avril dernier, au lendemain d'une journée de mobilisation à l'initiative du mouvement citoyen Iyana.

La famille de Nadio Kaïna s'inquiète de ses conditions d'incarcération dans les cachots de l'Agence nationale de renseignement, les services secrets tchadiens.

Hier, mercredi, depuis Ndajmena, son frère Xavier a demandé au nom de toute sa famille que leur frère soit libéré ou déféré devant un magistrat.

« On ne le sait pas où il est détenu. On n'a pas de ses nouvelles. Même les avocats n'ont pas de ses nouvelles ! », s'alarme Xavier Kaïna qui souligne que la famille ne sait rien de son état de santé et qu'elle s'inquiète. « Les avocats disent que c'est illégal, que ça dépasse même déjà les jours de garde-à-vue.

La famille demande la libération de Nadio Kaïna ou qu'on le défère à la police judiciaire - et c'est à la police judiciaire de faire son travail et les avocats sont là - et non de le garder là où on ne connaît pas sa position ».

Nadio Kaïna a été arrêté le 6 avril, au lendemain d'une journée de mobilisation à l'initiative du mouvement citoyen Iyana qui avait lancé un appel à la population pour protester « contre la mauvaise gouvernance, la pauvreté, l'injustice et l'impunité qui prévalent » dans leur pays.