Cameroun: Sud - Les premières marques de Mgr Mbarga

Après quatre mois à la tête du diocèse d'Ebolowa, les actes du prélat se multiplient pour apporter une dynamique nouvelle

Il n'aura pas fallu du temps pour que Mgr. Philippe Alain Mbarga, nouvel évêque du diocèse d'Ebolowa, prenne ses marques. Quatre mois seulement après son sacre et, après une période dédiée à l'écoute et à la prière, le prélat a touché tous les secteurs de la vie de son unité pastorale. A travers ses multiples actes, la communauté chrétienne du diocèse d'Ebolowa, dans toutes ses composantes, s'inscrit au cœur de l'action du nouvel évêque.

De la dynamisation, à l'orientation en passant par la réorganisation, le prélat fait montre de sa détermination à faire en sorte que l'Eglise soit un vecteur de sanctification et de développement socio-économique. Et il l'a précisément fait savoir lors de la messe dite à l'intention de la grande élite du Sud. L'enseignement, la formation et la santé sont les pierres angulaires d'une pastorale qui va s'appuyer sur sa devise qui est, en réalité, une invite à monter vers la montagne de Dieu. Et pour permettre l'appropriation de la communauté chrétienne, Mgr Philippe Alain Mbarga a entamé une tournée pastorale.

A ce jour, de nombreuses décisions coulent de l'évêché notamment sur la dynamisation, l'orientation de la gestion des paroisses, des conseils économiques. L'érection de nouvelles paroisses, postes avancés créés et tous pourvus de nouveaux curés. La réorganisation et la redynamisation de l'aumônerie des jeunes. Le petit séminaire Saint-Jean XXIII qui sera désormais à cycle complet. L'on annonce la création de grands établissements bilingues à Ebolowa et Ambam, un grand hôpital catholique, et une université catholique... Le prélat a également mis un accent sur la gestion saine des écoles et même qu'il sera plus regardant sur les recrutements dans ces structures scolaires. Un nouveau responsable diocésain de la communication a été nommé.

Sur ce point, la communication, l'information et la réflexion guideront son action. Toutes ces actions sont chapeautées par la nomination d'un nouveau vicaire général en la personne de Mgr Georges Bertrand Melobo, recteur du petit séminaire Saint-Jean XXIII. Le nouveau promu, modestement se met à la disposition de l'évêque : « Je ferais tout ce qu'il me dira de faire », a-t-il déclaré. Pour lui, Mgr Jean Mbarga souhaite que l'église soit proche de son peuple, que l'évangélisation soit plus vivante et qu'elle tienne compte des réalités de la vie des fidèles.