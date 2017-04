Cameroun: Gestion des crises sociales - Le PAN plaide pour le dialogue

En clôturant hier la session de mars, Cavaye Yeguié Djibril a exhorté les acteurs sociaux à toujours privilégier le débat d'idées.

«Je suis conscient des difficultés que traverse notre pays. Mais, je voudrais rappeler au gouvernement la pensée d'Emile de Girardin, homme politique français, que gouverner c'est prévoir. Je pourrais ajouter, prévoir et savoir anticiper ». Le reste de cette phrase de Cavaye Yeguié Djibril s'est perdu dans un tonnerre d'applaudissements de la part de ses collègues députés. Poursuivant son propos, le président de l'Assemblée nationale s'est voulu plus clair encore : « Evitons d'installer le Cameroun dans un cycle de revendications, pour des causes qui peuvent être circonscrites en amont ».

Hier à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2017, le président de l'Assemblée nationale a tenu à saluer les mesures prises par le chef de l'Etat, tant pour l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé que pour trouver une solution aux revendications des jeunes enseignants qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de salaire. Autre point de satisfaction exprimé par Cavaye Yeguié Djibril, les signes d'apaisement observés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Personnellement, je crois aux vertus du dialogue. Une fois de plus, j'encourage les uns et les autres à user de ce dialogue, quels que soient les sujets à débattre », a-t-il fait savoir.

En faisant le bilan de cette session qui a commencé le 13 mars dernier, le président de l'Assemblée nationale a salué l'examen et l'adoption de six projets de loi, dont la plupart ont le mérite de venir, d'une part consolider la coopération déjà excellente entre le Cameroun et certains pays amis à l'instar de la Chine, la Corée ou l'Afrique du Sud et d'autre part, arrimer notre pays à la modernité et aux évolutions des échanges internationaux. Il s'agit pour l'essentiel de conventions initiées par les Nations unies, et dont l'objectif est la prise en compte des intérêts de tous les Etats, et surtout permettre aux pays en développement de pouvoir accéder à une juste part dans les échanges commerciaux dans le monde.

Cavaye Yeguié Djibril a souligné, en ce qui concerne le Cameroun, engagé dans un processus de redéploiement de son tissu des petites et moyennes entreprises (PME) que ces conventions arrivent à point nommé, dans la mesure où « elles apportent une protection effective aux opérateurs de ce secteur, tant elles les mettent désormais à l'abri de la loi du plus fort ». Il est également à signaler au cours de ces travaux, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, avec la réélection des membres de l'exécutif sortant. La séance plénière d'hier se déroulait en présence du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji, du gouvernement sous la conduite du Premier ministre, Philemon Yang et des membres du corps diplomatique.